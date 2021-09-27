В Уфе сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали подозреваемых в подготовке теракта. Видео задержания опубликовали в Telegram-канале РИА Новости 27 сентября

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена подготовка террористического акта в Республике Башкортостан на одном из объектов правоохранительных органов», — говорится в сообщении.

В ходе спецоперации были задержаны пятеро жителей Уфы 2001-2003 годов рождения. На кадрах видео заснят процесс их задержания и арсенал оружия, в том числе ножи и топоры.

ФСБ раскрыла связи диверсантов из «Меджлиса»* и украинской разведки © Пресс-служба ФСБ РФ / Пресс-служба ФСБ РФ / Перейти в фотобанк

Кроме того, у подозреваемых в подготовке теракта нашли портреты главарей Третьего рейха, украинского националиста Степана Бандеры и ультраправую атрибутику.

Задержанных отправили под стражу. Возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК России («Приготовление к террористическому акту»), 205.3 УК России («Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности»), 223.1 УК России («Незаконное изготовление взрывчатых веществ или взрывных устройств»).

Ранее в ФСБ сообщили о задержании гражданина Узбекистана, сотрудничающего с правоохранительными органами Украины при нелегальном пересечении границы с РФ.