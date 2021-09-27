Издание «Украинские новости» запросило копию анонсированного во время визита Владимира Зеленского в США Плана по трансформации Украины в Офисе президента, Совете национальной безопасности и обороны (СНБО), Верховной Раде и Кабмине, в ответ им заявили об отсутствии этого документа. Об этом 27 сентября сообщает ukranews

«На Ваш запрос […] с просьбой предоставить копию Плана трансформации Украины сообщаем, что в настоящее время запрашиваемый документ в профильных структурных подразделениях Офиса Президента Украины отсутствует», — сообщили журналистам в Офисе Зеленского.

В Верховной Раде запрос украинского издания перенаправили в Офис президента. В Аппарате СНБО Украины ответили, что у них отсутствует «задокументированная информация о Плане трансформации Украины».

В сети опубликовали план Зеленского по трансформации Украины © REUTERS, Jonathan Ernst

Ранее президент Владимир Зеленский представил на встрече с бизнесменами в Вашингтоне План трансформации Украины.

Депутат Алексей Гончаренко опубликовал часть проектов в своем Telegram-канале. По его словам, Зеленский представил 80 проектов на сумму 277 млрд долларов. Он намерен привлечь компании Amazon, Google и Microsoft к строительству на Украине масштабных дата-центров. Также украинский лидер рассчитывает на принятие участия страны в лунной программе NASA.