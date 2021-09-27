Кабинет министров Украины 27 сентября взял на себя полномочия наблюдательного совета «Нафтогаза» и назначил новое правление госпкомпании, передает «РБК-Украина»

Тимошенко инициирует создание комиссии в Раде по «Нафтогазу» © скриншот видео/Facebook Маврикия Калугина, советника главы правления Владислава Воловика, директора по управлению персоналом и социальной политики Елену Бойченко, главу казначейских операций — начальника казначейского департамента Романа Чумака.

Своим решением правительство прекратило полномочия членов правления «Нафтогаза» Сергея Переломы и Ярослава Теклюка.

В свою очередь член наблюдательного совета компании Юлия Ковалив отметила в Facebook, что сегодня ее последний рабочий день. Также она подтвердила, что полномочия всех членов наблюдательного совета прекращены.

«Поэтому акционер (Кабинет министров Украины) и новое руководство будут принимать все важные для компании решения», — написала она.

В апреле 2021 года Кабмин распустил набсовет, уволил главу правления «Нафтогаза» Андрея Коболева и назначил на его место Юрия Витренко. В НАК заявили, что принятое решение — юридическая манипуляция. После этого члены набсовета «Нафтогаза» подали уведомления о досрочном прекращении своих полномочий. В свою очередь правительство призвало членов набсовета компании остаться на должностях до избрания нового состава. 7 сентября премьер Денис Шмыгаль поручил первому вице-премьеру — министру экономики Алексею Любченко в течение недели объявить конкурс по отбору четырех независимых членов набсовета.