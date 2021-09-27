В отношении украинского хоккеиста, нападающего клуба «Кременчуг» Андрея Денискина будет открыто дисциплинарное производство за расистский жест, показанный им на игре сопернику из клуба «Донбасс». Сообщение об этом 26 сентября появилось на сайте Украинской хоккейной лиги

Транслировать бой Усика-Джошуа мог запретить Офис президента - журналист © Александр Усик/Инстаграм Джалену Смереку как раскрывает банан и начинает его есть. Жест был квалифицирован как расистский, в итоге на 36 минуте матча Денискина удалили и пообещали открыть в отношении него дисциплинарное производство. В хоккейной лиге уже заявили, что такое поведение недопустимо в рамках цивилизованного общества. Игра закончилась со счетом 3-2 в пользу «Кременчуга».