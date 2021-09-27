На стартовом матче четвертого тура Украинской хоккейной лиги, когда «Кременчук» принимал донецкий «Донбасс», представитель первой команды показал американскому игроку «Донбасса» Джалену Смереку как раскрывает банан и начинает его есть.
Жест был квалифицирован как расистский, в итоге на 36 минуте матча Денискина удалили и пообещали открыть в отношении него дисциплинарное производство. В хоккейной лиге уже заявили, что такое поведение недопустимо в рамках цивилизованного общества.
Игра закончилась со счетом 3-2 в пользу «Кременчуга».