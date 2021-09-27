Украинский футболист Селезнев оскандалился из-за нашивки с бандеровским приветствием
Украинский футболист Селезнев оскандалился из-за нашивки с бандеровским приветствием
© Евгений Селезнев/Инстаграм
«Панасенко усвоил из опыта Майдана, что если петь гимн достаточно громко, то режим падёт… Сочувствуем его соседу — бедолага может надорваться в попытках не заржать и не сможет играть», — сыронизировали в посте.

Пел футболист очень громко и эмоционально. Эта «итальянская» манера исполнения очень развеселила стоявшего рядом партнера по команде Михаила Шестакова, который с трудом сдерживал смех.

Видео быстро стало вирусным в cети.

«Я всегда стараюсь исполнять гимн от души и прошу серьезно относиться к этому и своих одноклубников по Вересу. Хотя, если честно, то мои вокальные способности ограничиваются только исполнением гимна. Караоке? Нет, это не мое», — прокомментировал ролик сам футболист.

 

 

 

 