Украинский боксер-профессионал, выступающий в супертяжелом весе, Александр Усик решил подарить костюм, в котором выходил на чемпионский бой против Энтони Джошуа, миллиардеру Илону Маску. Об этом он написал 26 сентября в своем Twitter

«Спасибо всем за поддержку! Идеальная ночь, чтобы выразить свое уважение Илону Маску и сделать особенный подарок — мой личный токен NFT и индивидуально разработанный костюм JAXET. Илон, чемпион зовет», — написал боксер.

Thanks to everyone for your support!

A perfect night to show my respect to @elonmusk and to make a special gift — my personal NFT token and the customized JAXET.

Elon, champ is calling #ELONgetyourJAXETfromUSYKhttps://t.co/1MHanz5dr8 pic.twitter.com/vHbfGtiUpO — Alexander Usyk (@usykaa) September 26, 2021

Усик заявил, что многие не хотели его победы © РИА Новости, Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк Энтони Джошуа. Чемпионский поединок в супертяжёлом весе продлился все отведенные 12 раундов, по итогу которых все три судьи отдали победу украинцу. Усик стал новым чемпионом мира по версии WBA/IBF/WBO/IBO.

Усик является фанатом деятельности Маска. Его костюм сделан именно в честь главы Tesla. Перед чемпионским поединком украинец уже предлагал его Маску. Однако тогда ответа так и не получил.

NFT-токен (невзаимозаменяемый токен) — уникальный цифровой сертификат, который хранится в блокчейне, гарантирует оригинальность предмета и даёт эксклюзивные права на него. Это понятие пришло из мира криптовалюты. На днях стало известно, что боксер выпустил серию из пяти памятных лимитированных NFT. Коллекционные токены Steel, Titanium и Gold имеют фиксированную стоимость, тогда как Platinum и Diamond продали через аукцион. Владельцы NFT Platinum получат профессиональные боксерские перчатки с подписью спортсмена, а единственный владелец Diamond будет иметь возможность провести личную тренировку с Усиком.