Украинский активист, бывший руководитель одесского отделения «Правого сектора»* Сергей Стерненко 26 сентября гневно прокомментировал в своем Telegram-канале победу украинского боксера Александра Усика над британцем Энтони Джошуа

Украинский неонацист-убийца Стерненко обрадовался трагедии в Перми © Андрей Сидоренко/Фейсбук

Наконец Стерненко решил вызвать гнев националистов снимком первого тренера Усика.

«Это первый тренер Усика Сергей Лапин. Комментирует достижения питомца. На пузе у него президент РФ и подпись "каждый удар за Путина"», — написал активист.

Он заявил, что Усик и сейчас общается с Лапиным, а его сына взял к себе в команду.

Ранее Стерненко пожелал Усику проиграть в поединке с Джошуа.

26 сентября Александр Усик победил в Лондоне британца Энтони Джошуа и завоевал чемпионские пояса по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в тяжелом весе.