Стерненко посвятил победе Усика целых три поста и новый выпуск своего видеоблога. Он призвал патриотов «не прощать» Усика и заявил, что выступление на украинском и перчатки «Симферополь Украина» еще не говорят об изменении его позиции.
Наконец Стерненко решил вызвать гнев националистов снимком первого тренера Усика.
«Это первый тренер Усика Сергей Лапин. Комментирует достижения питомца. На пузе у него президент РФ и подпись "каждый удар за Путина"», — написал активист.
Он заявил, что Усик и сейчас общается с Лапиным, а его сына взял к себе в команду.
Ранее Стерненко пожелал Усику проиграть в поединке с Джошуа.
26 сентября Александр Усик победил в Лондоне британца Энтони Джошуа и завоевал чемпионские пояса по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в тяжелом весе.