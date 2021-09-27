Украинский врач-педиатр и ведущий Евгений Комаровский призвал приравнять зеленку к кислоте и за обливание других людей бриллиантовым зеленым давать до пяти лет тюремного срока. Такое заявление он сделал 26 сентября в эфире «Украина 24»

«После страшной трагедии с Катей Гандзюк — есть ли принципиальная разница между кислотой и зеленкой? Никакой. Любой человек, который химическое вещество плеснул в лицо другому — это реальное покушение на жизнь и здоровье», — сказал медик.

Молодой индус: Ротару нашла новую любовь в Крыму - СМИ © РИА Новости, Саид Царнаев / Перейти в фотобанк Катя Гандзюк — экс-депутат Херсонского областного совета, в начале августа на нее было совершено нападение с обливанием серной кислотой, долгое время женщина была на лечении, но в итоге в ноябре того же года скончалась от последствий действия химического вещества.

По мнению Комаровского, никакие мотивы не могут оправдать попытку плеснуть что угодно в лицо другому человеку. Врач оговорился, что юристы, вероятно, будут не в восторге от его идеи, однако вопрос все же стоит рассмотреть.

«Любой человек, который брызнул химией в лицо другого, должен сесть на следующий день на три года, если это закончилось благополучно, как в случае с Петром Алексеевичем [Порошенко]. Если ты только запачкал одежду — все равно сядешь на три года. Но если это привело к расстройствам здоровья, посидишь пять. Уверяю, что продажи зеленки резко упадут. Это не лекарство, это оружие пролетариата в нашей стране. И таких вещей много: как только вышел на улицу зиговать — сразу на зону… Давайте наводить порядок», — призвал Комаровский.

Отсылка педиатра к случаю с Петром Порошенко - история начала сентября, когда 21-летний гражданин плеснул в лицо зеленкой экс-президенту страны. Свой поступок он объяснил гражданским долгом, однако в итоге ему вменили сначала статью «Халатность», где предусмотрено наказание до 5 лет лишения свободы.

Позже дело было переквалифицировано на «Угрозу или насилие в отношении государственного или общественного деятеля», это уже до 12 лет.

Комаровский подчеркнул, что также должно быть со всеми, не только с теми, кто покушается на здоровье политиков, ведь зеленка, попадая на слизистые может как минимум вызвать ожоги, а как максимум — слепоту.