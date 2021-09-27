Русско-немецкий союз — это англо-саксонская паранойя, о которой в начале ХХ века писал шотландский географ Хэлфорд Маккиндер, которого считают «отцом» геополитики как науки, пояснил эксперт.
«Маккиндер еще в 1904 году предупреждал об опасности для Великобритании со стороны «Хартленда», то есть Евразии. Позже для британцев это получило подтверждение в виде «Пакта Молотова-Риббентропа», — указал Трифкович.
Дело в том, что Россия и Германия имеют естественную совместимость, они нужны друг другу и являются естественными союзниками, и нынешние проблемы в отношениях между Берлином и Москвой являются искусственными и созданы «атлантистами», уточнил политолог.
Как только Германия и Россия осознают, до какой степени их интересы являются общими и взаимодополняемыми, — как экономические, так и геополитические, — вся «атлантическая» система рухнет как карточный домик, заключил собеседник издания.
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