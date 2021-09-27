Создание военного блока между США, Великобританией и Австралией можно назвать в том числе асимметричным ответом на усиление Германии и попыткой помешать созданию немецко-российского союза, которого всегда боялись англосаксы. Об этом рассказал профессор Университета Баня-Луки Срджа Трифкович в интервью изданию Украина.ру

Срджа Трифкович: кто он © commons.wikimedia.org, Medija centar Beograd Хэлфорд Маккиндер, которого считают «отцом» геополитики как науки, пояснил эксперт.

«Маккиндер еще в 1904 году предупреждал об опасности для Великобритании со стороны «Хартленда», то есть Евразии. Позже для британцев это получило подтверждение в виде «Пакта Молотова-Риббентропа», — указал Трифкович.

Дело в том, что Россия и Германия имеют естественную совместимость, они нужны друг другу и являются естественными союзниками, и нынешние проблемы в отношениях между Берлином и Москвой являются искусственными и созданы «атлантистами», уточнил политолог.

Как только Германия и Россия осознают, до какой степени их интересы являются общими и взаимодополняемыми, — как экономические, так и геополитические, — вся «атлантическая» система рухнет как карточный домик, заключил собеседник издания.

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