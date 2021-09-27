Ведущей стало плохо за несколько дней до госпитализации. Сначала она начала кашлять, а затем у нее повысилась температура и затруднилось дыхание. Гузеева сделала себе экспресс-тест на коронавирус, который показал положительный результат.
О госпитализации актрисы стало известно ночью 27 сентября. Гузееву положили в больницу №40, которая находится в Коммунарке.
Врачи считают состояние Гузеевой тяжелым. У нее обнаружили воспалительные изменения и начальные признаки повреждения почек. Медики полагают, что у нее есть риск появления осложнений.