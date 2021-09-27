Ведущую шоу «Давай поженимся!» на «Первом канале» Ларису Гузееву госпитализировали с подозрением на коронавирус, передает 27 сентября Telegram-канал Mash

«Я ватница абсолютная»: Гузеева ответила на «вечный вопрос» про Крым — видео © Лариса Гузеева/Инстаграм стало плохо за несколько дней до госпитализации. Сначала она начала кашлять, а затем у нее повысилась температура и затруднилось дыхание. Гузеева сделала себе экспресс-тест на коронавирус, который показал положительный результат.

О госпитализации актрисы стало известно ночью 27 сентября. Гузееву положили в больницу №40, которая находится в Коммунарке.

Врачи считают состояние Гузеевой тяжелым. У нее обнаружили воспалительные изменения и начальные признаки повреждения почек. Медики полагают, что у нее есть риск появления осложнений.