Европейский союз и, в частности, Германия игнорируют интересы Украины и преследуют лишь свои цели. Об этом 26 сентября в эфире телеканала «Наш» рассказал украинский политический эксперт Тарас Загородний

В Германии на выборах победила СДПГ, делающая ставку на диалог с Москвой © REUTERS, FW1F/Tomasz Janowski

«Скорее всего, ничего не поменяется, улучшение отношений с Россией для Германии уже начато», — сказал он.

Политолог также рассказал, что Киеву нужно сделать соответствующие выводы, поскольку «то, что нам рассказывают про европейские ценности и тому подобное, — это туфта».

«Себе они берут дешевый российский газ, а нам говорят: а вы себе забирайте водород, для которого нет инфраструктуры, никакой техники. Украину в ситуации с "Северным потоком — 2" откровенно кинули», — резюмировал Загородний.

Строительство «Северного потока — 2» завершилось 10 сентября. Перед началом прокачки газа необходимо провести пусконаладочные работы, а также сертифицировать магистраль. Ввод газопровода в эксплуатацию поддержал кандидат в канцлеры Германии от партии Христианско-демократический союз Армин Лашет, подчеркнув, что газопровод является коммерческим проектом. Если после запуска газопровода «Северный поток — 2» транзит газа через Украину прекратится, то это может привести к банкротству «Нафтогаза», допустил ранее экс-министр экономики Украины Владимир Лановой.