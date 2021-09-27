Заведующая консультативно-диагностическим центром, врач-невролог больницы имени Баумана депздрава Москвы Татьяна Вон 26 сентября перечислила продукты, способные вызывать мигрень, передает радио «Говорит Москва»

Врач назвал лучший способ диагностики пневмонии при COVID-19 © РИА Новости, Антон Вергун / Перейти в фотобанк

Кроме того, головную боль также могут спровоцировать недосып, погода и чувство голода.

Врач отметила, что приступ мигрени обычно длится от четырех часов до трех суток и может сопровождаться тошнотой, рвотой и светобоязнью. Она также порекомендовала при любой длительной головной боли обратиться за консультацией к специалисту.

Ранее врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург заявлял, что справиться с мигренеподобной головной болью может острая пища, в частности, перец, чеснок, имбирь. Его коллега Сергей Агапкин уточнял, что такая еда обычно помогает, если человек страдает от затылочной мигрени или головной боли при невралгии тройничного нерва.