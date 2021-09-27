По ее утверждению, к ним относятся шоколад, кофе, цитрусовые, а также алкоголь.
Кроме того, головную боль также могут спровоцировать недосып, погода и чувство голода.
Врач отметила, что приступ мигрени обычно длится от четырех часов до трех суток и может сопровождаться тошнотой, рвотой и светобоязнью. Она также порекомендовала при любой длительной головной боли обратиться за консультацией к специалисту.
Ранее врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург заявлял, что справиться с мигренеподобной головной болью может острая пища, в частности, перец, чеснок, имбирь. Его коллега Сергей Агапкин уточнял, что такая еда обычно помогает, если человек страдает от затылочной мигрени или головной боли при невралгии тройничного нерва.