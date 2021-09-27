Из-за кризиса в энергетике Украина рискует не дожить до следующего отопительного сезона. Об этом на днях в эфире телеканала «Наш» заявила депутат президентской партии «Слуга народа» Людмила Буймистер

Украинские мэры бьют тревогу из-за возможного срыва отопительного сезона © РИА Новости, Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

По ее оценкам, к сложившейся ситуации привели непрофессиональное управление и менеджмент.

Буймистер допустила, что Украина в предстоящий зимний период «получит» веерные отключения и абсолютный упадок технического состояния всех сетей.

«Как следствие этого всего, до следующего отопительного сезона мы просто не доживем», — полагает депутат.

Ранее экс-депутат Верховной Рады Геннадий Москаль отмечал, что двум субъектам хозяйственной деятельности — «Газпрому» и «Нафтогазу» — нужно договариваться «без всякой политики». Он считает, что отсутствие договора с Россией вынудит Украину перейти на дрова, если «не покупать газ у агрессора». Опасения политиков в Киеве вызваны скорым введением в эксплуатацию уже достроенного российского газопровода «Северный поток — 2».