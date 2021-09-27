Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), прошедшей по результатам выборов в бундестаг, Тино Крупалла заявил о желании усилить диалог с Россией и сотрудничать с ней, передает 26 сентября РИА Новости

Климкин рассказал об отношениях Германии с РФ и Украиной после выборов © МИД Украины

«Этот диалог с Россией, который мы смогли наладить, который также смог построить и я как сопредседатель партии, мы будем его усиливать», — сказал он.

По его словам, у партии уже есть договоренности по взаимодействию с российскими властями, в том числе и по таким темам, как газопровод «Северный поток-2».

По итогам прошедших в Германии выборов победу одержала Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), получившая 25,7% голосов. Блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) набрал в общей сложности 24,1% голосов. Помимо них, в бундестаг прошли «Зеленые» (14,8%), Свободная демократическая партия (11,5%), «Альтернатива для Германии» (10,3%).