Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин 26 сентября заявил, что не ожидает после выборов в бундестаг изменения политики Германии в отношении Москвы и Киева, передает «Главком»

Украину интересует коалиция в новом немецком правительстве - Кулеба © Facebook, Dmytro Kuleba

«Там есть определенный консенсус и существует возможность привлечь Германию для энергореволюции и энергоэффективности на Украине, чего мы до сих пор, к сожалению, не сделали», — описал Климкин.

Он подчеркнул, что в то же время не стоит ожидать принципиально новой позиции ФРГ в вопросах безопасности в отношении России.

При этом экс-министр допустил совмещение военных потенциалов Украины и Польши, однако считает, что данная перспектива требует отдельной работы.

«Чтобы совместить военные потенциалы обеих стран, нужен новый уровень отношений и переход от партнерства к союзничеству. Это возможно. В Польше есть люди, которые об этом думают», — пояснил он.

Выборы в немецкий бундестаг 20-го созыва прошли в минувшее воскресенье. По итогам, победу одержала Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), получившая 25,7% голосов. Блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) набрал в общей сложности 24,1% голосов. Помимо них, в бундестаг прошли «Зеленые» (14,8%), Свободная демократическая партия (11,5%), «Альтернатива для Германии» (10,3%).