Глава министерства иностранных дел (МИД) Украины Дмитрий Кулеба 26 сентября в эфире телеканала «1+1» рассказал об ожиданиях страны от выборов в бундестаг, которые прошли в Германии накануне

Кулеба похвалил речь Зеленского с цитатами Путина © Дмитрий Кулеба/Фейсбук

«Сейчас из тех комбинаций, которые я вижу, если не будет никаких форс-мажоров, коалиция будет для нас благоприятная при любых обстоятельствах», — сказал он.

Ранее бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что не ожидает после выборов в бундестаг изменения политики Германии в отношении Москвы и Киева. При этом экс-министр допустил совмещение военных потенциалов Украины и Польши, однако считает, что данная перспектива требует отдельной работы.

Выборы в немецкий бундестаг 20-го созыва прошли в минувшее воскресенье. По итогам, победу одержала Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), получившая 25,7% голосов. Блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) набрал в общей сложности 24,1% голосов. Помимо них, в бундестаг прошли «Зеленые» (14,8%), Свободная демократическая партия (11,5%), «Альтернатива для Германии» (10,3%).