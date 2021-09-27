По мнению Кулебы, речь Зеленского была одной из самых сильных на сессии. Он подчеркнул, что украинский президент был «четким в донесении позиции» страны, а его слова «произвели впечатление».
Кроме того, Украина «осталась довольна» услышанным по поводу противодействия газопроводу «Северный поток-2» от европейской и британской сторон, подчеркнул глава МИД.
В своем выступлении в ООН Владимир Зеленский заявил, что Москва якобы нарушает собственные утверждения о важности соблюдения отношений между странами и свободы слова. После этого он привел слова Владимира Путина об опасности попыток расшатать авторитет и легитимность ООН.