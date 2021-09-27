Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 26 сентября в эфире «1+1» похвалил речь президента страны Владимира Зеленского на сессии Генассамблеи ООН, в которой он использовал цитаты российского лидера Владимира Путина

Кулеба отказался разрывать дипломатические отношения с Россией © Facebook Dmytro Kuleba

Кроме того, Украина «осталась довольна» услышанным по поводу противодействия газопроводу «Северный поток-2» от европейской и британской сторон, подчеркнул глава МИД.

В своем выступлении в ООН Владимир Зеленский заявил, что Москва якобы нарушает собственные утверждения о важности соблюдения отношений между странами и свободы слова. После этого он привел слова Владимира Путина об опасности попыток расшатать авторитет и легитимность ООН.