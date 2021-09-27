Поскольку между Москвой и Пекином установлены давние связи, в случае глобальной опасности возможен военно-политический союз России и Китая, когда вооруженные силы стран будут представлять собой единое целое. Об этом рассказал редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков в интервью изданию Украина.ру

Военный эксперт Алексей Леонков: Россия готова отбить любую угрозу не только на Западе, но и на Востоке © РИА Новости, Сергей Мамонтов Яков Кедми заявил, что создание американо-британо-австралийского военного блока AUKUS и планы США поставить Австралии новый атомный подводный флот могут привести к появлению новых угроз для России со стороны Северного Ледовитого океана и Дальнего Востока.

Эксперт отметил, что уже сейчас Россия помогает Китаю обновлять их собственную систему предупреждения о ракетном нападении.

«Уже давно во всех глобальных учениях, которые проходят на территории России, принимают участие военнослужащие из Китая. Так что мы это направление знаем и понимаем», — указал Леонков.

Не стоит забывать, что на Аляске находится позиционный район ПРО, который защищает целая группировка войск США. Аляска сейчас превращается в некий плацдарм, с которого США пытаются проводить свою глобальную политику сдерживания России в арктических широтах, и нужно быть к этому готовыми, заключил собеседник издания.

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