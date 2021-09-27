Ранее израильский военно-политический аналитик Яков Кедми заявил, что создание американо-британо-австралийского военного блока AUKUS и планы США поставить Австралии новый атомный подводный флот могут привести к появлению новых угроз для России со стороны Северного Ледовитого океана и Дальнего Востока.
Эксперт отметил, что уже сейчас Россия помогает Китаю обновлять их собственную систему предупреждения о ракетном нападении.
«Уже давно во всех глобальных учениях, которые проходят на территории России, принимают участие военнослужащие из Китая. Так что мы это направление знаем и понимаем», — указал Леонков.
Не стоит забывать, что на Аляске находится позиционный район ПРО, который защищает целая группировка войск США. Аляска сейчас превращается в некий плацдарм, с которого США пытаются проводить свою глобальную политику сдерживания России в арктических широтах, и нужно быть к этому готовыми, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.