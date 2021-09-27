Ранее израильский военно-политический аналитик Яков Кедми заявил, что создание американо-британо-австралийского военного блока AUKUS и планы США поставить Австралии новый атомный подводный флот могут привести к появлению новых угроз для России со стороны Северного Ледовитого океана и Дальнего Востока.
Идет реформа, связанная с Тихоокеанским флотом и с появлением в этом регионе системы эшелонированной противовоздушной и береговой (противокорабельной) обороны, пояснил эксперт.
«Не стоит забывать, что на Аляске находится позиционный район ПРО, который защищает целая группировка войск США. Аляска сейчас превращается в некий плацдарм, с которого США пытаются проводить свою глобальную политику сдерживания России в арктических широтах», — указал Леонков.
К тому же на восточных рубежах расположены российские системы предупреждения о ракетном нападении, стоят дальние радиолокационные станции (загоризонтные и надгоризонтные).
Этот регион Россия сейчас укрепляет, причем не только на восточном, но и на юго-восточном направлении, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.