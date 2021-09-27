Россия понимает, что Дальний восток больше не является тем регионом, в котором не стоило держать определенный контингент войск. Теперь там полноразмерная боевая группировка, которая может быть усилена за счет сил и средств из других округов. Об этом рассказал редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков в интервью изданию Украина.ру

Военный эксперт Алексей Леонков: Россия готова отбить любую угрозу не только на Западе, но и на Востоке © РИА Новости, Сергей Мамонтов Яков Кедми заявил, что создание американо-британо-австралийского военного блока AUKUS и планы США поставить Австралии новый атомный подводный флот могут привести к появлению новых угроз для России со стороны Северного Ледовитого океана и Дальнего Востока.

Идет реформа, связанная с Тихоокеанским флотом и с появлением в этом регионе системы эшелонированной противовоздушной и береговой (противокорабельной) обороны, пояснил эксперт.

«Не стоит забывать, что на Аляске находится позиционный район ПРО, который защищает целая группировка войск США. Аляска сейчас превращается в некий плацдарм, с которого США пытаются проводить свою глобальную политику сдерживания России в арктических широтах», — указал Леонков.

К тому же на восточных рубежах расположены российские системы предупреждения о ракетном нападении, стоят дальние радиолокационные станции (загоризонтные и надгоризонтные).

Этот регион Россия сейчас укрепляет, причем не только на восточном, но и на юго-восточном направлении, заключил собеседник издания.

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