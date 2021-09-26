В Киеве и других украинских городах состоялись «Климатические марши», которые провела общественная организация «Экологическое действие». Об этом сообщает Telegram-канал Украина.ру 26 сентября

Изменение климата: украинцам дали единственный шанс на спасение © CC0, Pixabay

«Главное требование участников акции — увеличить государственные расходы на экологические программы. Лозунги: "Наши налоги — в защиту климата", "Ревет и стонет климат Украины", "Нет экологическому геноциду", "Климат превыше всего", "Защитим климат", "Страйкуй, кохай, клімат захищай"», — говорится в сообщении.

Ранее член Межправительственной группы экспертов по климату Светлана Краковская предостерегла украинцев о том, что из-за изменения климата стране в ближайшие 10 лет грозят засухи, сильная жара, практически полное отсутствие зимы, пересыхание рек, иногда возможны экстремальные морозы.