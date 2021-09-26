В столице Украины в марше приняли участие около 300 человек. Помимо Киева, акции в защиту климата прошли в Николаеве, Черноморске, Львове, Запорожье, Днепре, Ровно, Вознесенске, Ужгороде, Хмельницком, Кропивницком, Каменском и Маняве.
«Главное требование участников акции — увеличить государственные расходы на экологические программы. Лозунги: "Наши налоги — в защиту климата", "Ревет и стонет климат Украины", "Нет экологическому геноциду", "Климат превыше всего", "Защитим климат", "Страйкуй, кохай, клімат захищай"», — говорится в сообщении.
Ранее член Межправительственной группы экспертов по климату Светлана Краковская предостерегла украинцев о том, что из-за изменения климата стране в ближайшие 10 лет грозят засухи, сильная жара, практически полное отсутствие зимы, пересыхание рек, иногда возможны экстремальные морозы.
Читать далее: https://ukraina.ru/news/20210906/1032192940.html