Исходя из логики, контакты между президентами России и Украины необходимы, но при нынешней позиции Киева они пока вряд ли возможны, пояснил в программе «Москва. Кремль. Путин» 26 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Песков заявил, что конфликт в Донбассе решит только диалог украинцев © Facebook, Операція об'єднаних сил Владимир Путин был готов к контактам с украинским коллегой «еще вчера», однако уклонение Украины от выполнения Минского комплекса мер стало камнем преткновения для встречи.

«Здравая логика диктует необходимость контактов между двумя президентами. Но реальность говорить о том, что эти контакты мало возможны до тех пор, пока продолжается такая позиция Киева», — сказал Песков.

Он отметил, что Киев стремится заменить Минские соглашения «чем-то еще, не называя это своими словами».

Что касается ремарок личного характера со стороны представителей властей Украины, в частности президента Зеленского и его подчиненных, они Путина не задевают, а вызывают лишь сожаление, добавил Песков.