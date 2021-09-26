По словам пресс-секретаря, Владимир Путин был готов к контактам с украинским коллегой «еще вчера», однако уклонение Украины от выполнения Минского комплекса мер стало камнем преткновения для встречи.
«Здравая логика диктует необходимость контактов между двумя президентами. Но реальность говорить о том, что эти контакты мало возможны до тех пор, пока продолжается такая позиция Киева», — сказал Песков.
Он отметил, что Киев стремится заменить Минские соглашения «чем-то еще, не называя это своими словами».
Что касается ремарок личного характера со стороны представителей властей Украины, в частности президента Зеленского и его подчиненных, они Путина не задевают, а вызывают лишь сожаление, добавил Песков.