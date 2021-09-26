Украинский боксер Александр Усик в комментарии iFL TV 26 сентября сказал, что не все хотели его победы над британским боксером Энтони Джошуа

Усик победил Джошуа и стал чемпионом мира в супертяжелом весе © sport.ua Александр Усик победил британского боксера Энтони Джошуа и стал чемпионом мира в супертяжелом весе.

В комментарии репортерам он сообщил, что знает, что далеко не все хотели его победы, не пояснив при этом, имеет ли в виду своих соотечественников.

«Мне вообще без разницы, что люди думают. Знаю, что многие даже не хотели этой победы. Но мне вообще без разницы. У Бога другие планы», — заявил боксер.

Он добавил, что хотел бы, чтобы реванш с Джошуа прошел на «Олимпийском» стадионе в Киеве.

Ранее экс-глава одесского отделения «Правого сектора»*, зарезавший человека националист Сергей Стерненко пожелал украинскому боксеру Александру Усику проиграть в бое с Джошуа. Украинские «патриоты» давно предъявляют Усику претензии из-за того, что он в ответ на то, чей Крым, назвал его Божьим, а русских считает братьями.

