В поселке Любашевка Подольского района Одесской области выложили гигантскую карту Украины из колбасной нарезки. Видео разместили 25 сентября в Telegram-канале Pasha today

На страже от москалей: львовский швейцар ответил на лозунг «Слава Украине» более 1 млн раз © fest.lviv.ua

Нарезку колбасы при этом разместили на столе, накрытом флагом Украины. В карту включили Крым, несмотря на то, что он с 2014 года входит в состав РФ.

«Новый рекорд. Правда, как по мне, выкладывать на флаг жирную колбасу — это кощунство», — написал автор телеграм-канала.

При этом маленькими флажками на съедобной карте отметили города Украины.

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Ранее, в августе, ко Дню независимости в Днепре установили рекорд, выложив 16-метровый флаг Украины из японских суши желтого и голубого цветов.