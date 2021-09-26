Карту Украины из колбасы создали в рамках ежегодного фестиваля «Любашёвка — столица украинской колбасы». Участники фестиваля поставили новый для Украины рекорд — это самая большая карта Украины из колбасы.
Нарезку колбасы при этом разместили на столе, накрытом флагом Украины. В карту включили Крым, несмотря на то, что он с 2014 года входит в состав РФ.
«Новый рекорд. Правда, как по мне, выкладывать на флаг жирную колбасу — это кощунство», — написал автор телеграм-канала.
При этом маленькими флажками на съедобной карте отметили города Украины.
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Ранее, в августе, ко Дню независимости в Днепре установили рекорд, выложив 16-метровый флаг Украины из японских суши желтого и голубого цветов.