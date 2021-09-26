Ранее разведка США обнародовала выдержки из доклада президенту страны Джо Байдену о происхождении коронавируса. Авторы доклада заявили, что COVID-19 не разрабатывался как биологическое оружие, однако указали две версии его появления: естественный контакт с инфицированным животным и инцидент в лаборатории.
В докладе США утверждается, что Пекин продолжает препятствовать расследованию.
По мнению Нарышкина, доклад разведки США был политизированным.
«Совсем недавно разведсообщество США опубликовало свой доклад, где содержались очень расплывчатые и политизированные оценки, что, конечно, несвойственно разведслужбам и является непрофессиональным. Я думаю, что это связано с кризисом, вызванным попытками разведки политизировать свою деятельность», — заявил Нарышкин.
Он сообщил, что разведка РФ не обнаружила каких-либо доказательств, говорящих о том, что коронавирус был создан в лаборатории, и придерживается версии, что он появился естественным путем. По его словам, окончательный ответ о происхождении коронавируса должны дать учёные, в частности микробиологи и вирусологи.