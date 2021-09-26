В связи с началом отопительного сезона Газпром преимущественно пополняет запасы газа внутри России. Об этом сообщило издание profinance.ru 24 сентября

«Северный поток — 2»: Польша надеется помешать сертификации проекта, а Россия готова ослабить «Газпром» © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

«Газпром сосредоточен на внутреннем рынке, при этом он стремится избежать дестабилизации российских поставок, несмотря на перспективу рекордной прибыли за рубежом. У Газпрома не так много дополнительных свободных мощностей, чтобы сразу увеличить добычу», — сказал аналитик компании Ильдар Давлетшин.

Кризис с поставками газа Европе и рост цен также вызван обострившейся конкуренцией с Азией за поставки сжиженного природного газа.

По данным аналитиков, Газпром намерен экспортировать в Европу, включая Турцию, более 183 млрд кубометров газа.

По данным ассоциации Gas Infrastructure Europe, за газовые сутки 23 сентября Газпром закачал максимум газа в ПХГ севера Европы с 30 июля. Компания отмечает, что выполняет все контрактные обязательства за рубежом и постарается «по возможности» удовлетворить дополнительный спрос.

Ранее в Европе обвинили Газпром в ограничении поставок топлива с целью оказать давление на ЕС для одобрения трубопровода «Северный поток — 2».