По данным СМИ, двигатели НК-32, созданные в 1980-х, сохраняют огромное преимущество в воздухе над американскими оппонентами. Они используются на Ту-160 «Белый лебедь» в ВКС России. Скорость Ту-160 — 2,05 Маха, что позволяет им обгонять американские F-35.
После распада Советского Союза Украине достались несколько двигателей НК-32, которые Украина была намерена продать странам Запада, однако, как сообщается в статье, Россия приняла жесткие меры, чтобы не допустить этого.
«После распада Советского Союза в распоряжении Украины оказалось несколько двигателей НК-32. Первоначально Киев хотел распродать это оборудование, однако после того как Россия узнала об этих планах, украинцам пришлось изменить свое решение», — говорится в статье.
Издание предполагает, что двигатели были выведены из строя и не подлежали восстановлению.