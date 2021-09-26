Украина передумала продавать двигатели НК-32, которые остались у нее после распада СССР. Об этом сообщило китайское издание Sohu, перевод приводится на сайте «ПолитРоссия» 24 сентября

По данным СМИ, двигатели НК-32, созданные в 1980-х, сохраняют огромное преимущество в воздухе над американскими оппонентами. Они используются на Ту-160 «Белый лебедь» в ВКС России. Скорость Ту-160 — 2,05 Маха, что позволяет им обгонять американские F-35.

Бумажные самолётики. Почему из украинской военной авиации уходят лётчики © commons.wikimedia.org, Ministry of Defense of Ukraine

«После распада Советского Союза в распоряжении Украины оказалось несколько двигателей НК-32. Первоначально Киев хотел распродать это оборудование, однако после того как Россия узнала об этих планах, украинцам пришлось изменить свое решение», — говорится в статье.

Издание предполагает, что двигатели были выведены из строя и не подлежали восстановлению.