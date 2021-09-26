Обозреватель National Interest отметил, что система С-400 «Триумф» совершила большой скачок в развитии в сравнении со своим предшественником — ЗРК С-300. Отмечается, что по характеристикам ее сравнивают с американской системой ПВО Patriot.
«Москва также предложила С-400 на экспорт, к большому огорчению Соединенных Штатов и НАТО. Соединенные Штаты зашли так далеко, что ввели экономические санкции в отношении стран просто за покупку этой системы. Несмотря на это, несколько государств, включая Индию, продолжают проявлять интерес к ней», — говорится в статье.
В 2017 году Россия и Турция заключили контракт на поставку зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. Это вызвало негативную реакцию США и других партнеров Турции по НАТО. В 2021 году Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция намерена закупить у России дополнительные комплексы С-400.
Как неоднократно писала Украина.ру, Белоруссия тоже планирует приобрести С-400.