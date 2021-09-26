Из-за глобального кризиса экономические проблемы Украины усугубятся, качество жизни бедных и среднего класса упадет до предела, предположил в колонке издания «Главред» директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров 25 сентября

Просто о сложном. Почему деградирует украинская экономика?

По мнению Гончарова, на Украине глобальный кризис «выдоит бедных и средний класс» до предела.

«Богатые топ-чиновники напрасно забывают, что, когда бедным украинцам становится голодно, туго и скверно на душе, — они озлобляются, а затем агрессивно ищут виноватых в их бедах», — указал он.

Директор Института развития экономики Украины привел ряд причин, которые, по его мнению, вызовут экономическую катастрофу. Прежде всего, это рост цен на энергоресурсы и тарифы ЖКХ, рост в рамках мирового долга государственного и корпоративного долга Украины.

Также он назвал в числе причин экономического упадка увеличение числа убыточных госкорпораций и банкротств закредитованных украинских предприятий, страх населения из-за роста налогов и штрафов, коррупцию практически во всех объектах государственного финансирования.Кроме того, негативно повлият на экономику Украины перегретость мировых рынков и особая обеспокоенность финансовой пирамидой на рынке украинских облигаций внутреннего госзайма.

По мнению Гончарова, Украну ждет «новый инфляционный шок», а также масштабные геополитические риски, в частности новые волны коронакризиса.

Он отметил, что власти все активнее заявляют о снятии с государства социальной ответственности, и это грозит ростом недовольства в обществе.

Ранее лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко отметила, что в бюджете-2022 описан процесс деления или распределения средств среди «своих», а не проблемы украинских граждан, и назвала его «бюджетом бедности».