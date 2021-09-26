Германия стоит на пороге исторических перемен — после выборов в бундестаг, которые состоятся 26 сентября, в стране произойдет смена власти. Нынешний канцлер ФРГ Ангела Меркель, руководившая страной 16 лет, не баллотируется на новый срок и вообще собирается уходить из большой политики. Считается, что основная борьба будет между Армином Лашетом из ХДС/ХСС и Олафом Шольцем из «социал-демократов», а дальше вопрос в том, какие коалиции будут сформированы.
Эксперт отметил, что Меркель не воспользовалась предложением Владимира Путина о стратегическом союзе России и Европы, а также поддержала русофобский и антидемократический режим на Украине, что стало оскорблением всех гуманистических европейских ценностей.
«Есть надежда, что другие — лидеры ХДС и СДПГ — будут более позитивны. Здесь надо также отметить, что лидер СДПГ Шольц личностно и политически лучше, чем лидер ХДС Лашет. В рядах Социал-демократической партии больше сторонников нормализации отношений с Россией», — полагает Марков.
Что касается Украины, то она контролируется спецслужбами США, и никаких возможностей повлиять на политику этой страны у Германии нет, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.