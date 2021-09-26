Отношения России и Европы, России и Германии характеризуются упущенными возможностями. Отношения в значительной степени деградировали, и это во многом вина канцлера Германии Ангелы Меркель. Об этом рассказал директор Института политических исследований Сергей Марков в интервью изданию Украина.ру

Сергей Марков: кто он © РИА Новости, Нина Зотина Ангела Меркель, руководившая страной 16 лет, не баллотируется на новый срок и вообще собирается уходить из большой политики. Считается, что основная борьба будет между Армином Лашетом из ХДС/ХСС и Олафом Шольцем из «социал-демократов», а дальше вопрос в том, какие коалиции будут сформированы.

Эксперт отметил, что Меркель не воспользовалась предложением Владимира Путина о стратегическом союзе России и Европы, а также поддержала русофобский и антидемократический режим на Украине, что стало оскорблением всех гуманистических европейских ценностей.

«Есть надежда, что другие — лидеры ХДС и СДПГ — будут более позитивны. Здесь надо также отметить, что лидер СДПГ Шольц личностно и политически лучше, чем лидер ХДС Лашет. В рядах Социал-демократической партии больше сторонников нормализации отношений с Россией», — полагает Марков.

Что касается Украины, то она контролируется спецслужбами США, и никаких возможностей повлиять на политику этой страны у Германии нет, заключил собеседник издания.

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