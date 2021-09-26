В Китае довольно большая прослойка людей, которые учились в США и других западных странах. Даже если они остаются патриотами Китая и проводниками идеи возрождения Китая как ведущей державы мира, они в отношении России придерживаются западных взглядов. Об этом рассказал китаевед Андрей Виноградов в интервью изданию Украина.ру

Андрей Виноградов: кто он © Андрей Виноградов/ia-centr.ru

«Я считаю, что при всех настроениях китайская элита в большей степени патриотична, чем наша. И исходит из долгосрочных интересов Китая. Какое изменение внешнеполитического курса — сдаться на милость США? Скорее наоборот», — указал Виноградов.

Что касается дальнейших отношений России и Китая, возможно дальнейшее усиление взаимодействия в военной области на основе закрытых соглашений (и это уже происходит), оформлять это взаимодействие неким договором о военной поддержке в случае нападения на одну из сторон стороны не хотят, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.