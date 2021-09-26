Не способствует дружеским чувствам к России и преподавание в китайских школах и вузах китайской версии истории российско-китайских отношений, в соответствии с которой Россия — одна из главных стран (если не главная), унижавших Китай в XIX веке, да и в ХХ у них много претензий к Советскому Союзу, отметил эксперт.
«Я считаю, что при всех настроениях китайская элита в большей степени патриотична, чем наша. И исходит из долгосрочных интересов Китая. Какое изменение внешнеполитического курса — сдаться на милость США? Скорее наоборот», — указал Виноградов.
Что касается дальнейших отношений России и Китая, возможно дальнейшее усиление взаимодействия в военной области на основе закрытых соглашений (и это уже происходит), оформлять это взаимодействие неким договором о военной поддержке в случае нападения на одну из сторон стороны не хотят, заключил собеседник издания.
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