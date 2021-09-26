Перспективы наращивания поставок российского газа в Китай есть. Голубое топливо Китаю нужно и будет нужно еще долго. Об этом рассказал ведущий научный сотрудник Центра изучения и прогнозирования российско-китайских отношений Института Дальнего Востока РАН Андрей Виноградов в интервью изданию Украина.ру

Андрей Виноградов: кто он © Андрей Виноградов/ia-centr.ru Алексей Миллер заявил, что «Газпром» видит большие перспективы в наращивании поставок трубопроводного газа в Китай. В данный момент основной объем экспорта газа «Газпрома» приходится на ЕС, куда поставляется 130-150 млрд кубометров газа ежегодно. В Китай за 2020 год по трубопроводу «Сила Сибири» прокачали менее 5 млрд кубометров.

Угрозы возникновения ситуации «рынка покупателя» (когда он диктует цены) на данный момент нет, поскольку основной покупатель российского газа по-прежнему находится на Западе, пояснил эксперт.

«Тем не менее полезно было бы не забывать о диверсификации рынков сбыта и на восточном направлении (впрочем, это вполне успешно делается, насколько я знаю)», — указал Виноградов.

Тем не менее разговоры о том, что Запад сейчас утратит технологическое превосходство, а Китай за счет своих людских ресурсов и Россия за счет своего сырья будут править миром, абсолютно неверны, так как, основываясь преимущественно на экспорте сырья, Россия может оставаться лишь сырьевым придатком Европы или Китая, заключил собеседник издания.

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