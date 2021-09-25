Отец президента Украины Александр Зеленский ответил комментаторам, недовольным работой его сына. Об этом он в субботу, 25 сентября, написал на своей странице в Instagram

«Вот вы пишите, жалуетесь, меня обзываете, проклинаете Вову… Так если вас все не устраивает, все вам не нравится, идите и сделайте лучше, а не тявкайте в интернете. Я зарегистрировался здесь не для того, чтобы выслушивать недовольство тех, кто не хочет даже попу с дивана поднять», — написал Зеленский-старший.

Вову закидывают помидорами: отец Зеленского появился в Instagram © Открытые источники

«Я не тявкал из-за подворотни на власть, а надеялся только на себя, всего добивался умом. А сейчас живу так, как я хотел жить. У меня, слава Богу, все в порядке. И теперь, на старости лет не собираюсь дискутировать с людьми, которые не могут постараться ни для себя, ни для своих детей, а могут только кидаться на старика», — добавил Александр Зеленский.

Ранее отец президента уже жаловался, что ему тяжело наблюдать за тем, как его сына критикуют, называя «вором» и «убийцей».