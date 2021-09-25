По мнению Слав, локальный кризис в Европе останется «местной проблемой» и вскоре коснется США. Высокая цена на газ может спровоцировать резкий рост интереса поставщиков к импорту, что скажется на внутреннем рынке Соединенных Штатов.
Чтобы удовлетворить стремительно растущий спрос в Европе, Штатам нужно будет нарастить добычу сланцевого газа. Сейчас же его запасы в хранилищах ниже среднего показателя за пять лет.
Автор отмечает, что первыми в США забили тревогу компании, занятые в обрабатывающей промышленности. Они обратились в Министерство энергетики США с просьбой ввести ограничения на экспорт СПГ из страны, чтобы избежать резкого роста цен и дефицита газа в зимний период.
Если США не сократит экспорт, считает Слав, им придется нарастить добычу. Так или иначе, стоимость газа в Соединенных Штатах уже растет, а борьба за газ между внутренним рынком и импортерами обостряется.
Ранее стало известно, что стоимость газа в Европе на торгах 15 сентября достигла 966,35 долларов за 1 тыс. кубометров. Цена октябрьских фьючерсов на голландском хабе TTF достигала 79 евро за МВт/ч, что соответствует 966,35 долларов за 1 тыс. кубов природного газа.
Вскоре цены немного откатили назад, остановившись на отметке в 940 долларов за 1 тыс. кубометров, зафиксировав семнадцатипроцентный рост с начала торгов.