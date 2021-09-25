Газовый кризис, развившийся в Европе, вскоре коснется и США, уверена эксперт по топливному рынку Ирина Слав. Об этом она на днях поделилась в статье на портале Oilprice.com

По мнению Слав, локальный кризис в Европе останется «местной проблемой» и вскоре коснется США. Высокая цена на газ может спровоцировать резкий рост интереса поставщиков к импорту, что скажется на внутреннем рынке Соединенных Штатов.

Чтобы удовлетворить стремительно растущий спрос в Европе, Штатам нужно будет нарастить добычу сланцевого газа. Сейчас же его запасы в хранилищах ниже среднего показателя за пять лет.

Дефекты «свободного рынка». Цены на газ подпрыгнули и ударили по Украине © РИА Новости, Александр Демьянчук / Перейти в фотобанк

Если США не сократит экспорт, считает Слав, им придется нарастить добычу. Так или иначе, стоимость газа в Соединенных Штатах уже растет, а борьба за газ между внутренним рынком и импортерами обостряется.

Ранее стало известно, что стоимость газа в Европе на торгах 15 сентября достигла 966,35 долларов за 1 тыс. кубометров. Цена октябрьских фьючерсов на голландском хабе TTF достигала 79 евро за МВт/ч, что соответствует 966,35 долларов за 1 тыс. кубов природного газа.

Вскоре цены немного откатили назад, остановившись на отметке в 940 долларов за 1 тыс. кубометров, зафиксировав семнадцатипроцентный рост с начала торгов.