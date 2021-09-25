Подозреваемый по делу о крушении самолета Ан-26 в Харьковской области бывший командующий Воздушными силами ВСУ Сергей Дроздов ни разу не явился в Государственное бюро расследований и не ознакомился с материалами дела. Об этом 25 сентября в Facebook сообщила генпрокурор Украины Ирина Венедиктова

«Еще 5 мая мы предоставили доступ сторонам к собранным материалам. Завершили ознакомление с ними на данный момент все пострадавшие и их представители, четверо подозреваемых и их защитники, один подозреваемый и его защитник находятся на завершающем этапе ознакомления. Вместе с тем подозреваемый, который уже уволен с должности командующего Воздушных сил Вооруженных сил Украины, ни разу в Государственное бюро расследований не явился и не ознакомился с материалами досудебного расследования», — написала Венедиктова.

Его адвокаты, утверждает генпрокурор, затягивают рассмотрение ходатайства следователя об установлении срока для ознакомления с материалами, заявляя многочисленные ходатайства и отводы следственному судье.

Она отметила, что поэтому ходатайство следователя не рассматривается уже более полумесяца. Жалоба защитника Дроздова на сообщение о подозрении 20 сентября была оставлена без удовлетворения следственным судьей.

Трагедия Ан-26 в Харьковской области. Был ли шанс на спасение? © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Подозреваемые в нарушении правил полетов, подготовки к ним и правил эксплуатации летательных аппаратов, что повлекло катастрофу и тяжелые последствия, и в небрежном отношении к службе — шесть военных должностных лиц», — добавила генпрокурор.

Следствием установлено, что военные должностные лица допустили ненадлежащую подготовку и утверждение документов об условиях эксплуатации воздушного судна.

«Взлет с "конвейера" не был предусмотрен руководством по летной эксплуатации. На борту самолета находились лица, которые вообще не должны были там быть. Нарушен был порядок осуществления летной подготовки курсантов, а контроль за уровнем подготовки пилотов-инструкторов и учебным процессом и соблюдением мер безопасности осуществлялся ненадлежащим образом», — написала Венедиктова.

Во время кризисной ситуации, добавила она, руководство полетов не приняло достаточных адекватных мер, чтобы избежать катастрофы.

25 сентября 2020 года в Харьковской области разбился военно-транспортный самолет Ан-26. Это произошло во время учебного полета на расстоянии двух километров от аэропорта. В самолете находились военные летчики и курсанты Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба. Всего на борту было 27 человек, 26 из них погибли.