Бербок прокомментировала скорое введение в эксплуатацию «Северного потока-2» и выдачу ему разрешений.
«Я бы их не выдала», — сказала кандидат в канцлеры.
По ее мнению, нельзя доверять заявлениям Москвы о сохранении транзита газа через Украину после введения «Северного потока-2» в эксплуатацию.
При этом кандидат от Христианско-демократического союза Армин Лашет, которого называют преемником канцлера Ангелы Меркель, поддержал ввод в эксплуатацию газопровода. По его словам, в ближайшие годы Германии нужен будет газ, при этом Украина не должна потерпеть убытки из-за газопровода.
Строительство газопровода «Северный поток — 2» завершилось 10 сентября. Перед началом прокачки газа необходимо провести пусконаладочные работы, а также сертифицировать магистраль. Поставки могут начаться уже 1 октября.