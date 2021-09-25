Кандидат в канцлеры Германии от партии «Союз 90/Зеленые» Анналена Бербок заявила, что в случае победы не допустит поставок газа по трубопроводу «Северный поток-2». Об этом она на днях рассказала порталу The Pioneer

Бербок прокомментировала скорое введение в эксплуатацию «Северного потока-2» и выдачу ему разрешений.

«Я бы их не выдала», — сказала кандидат в канцлеры.

«Северный поток — 2»: Польша надеется помешать сертификации проекта, а Россия готова ослабить «Газпром» © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

При этом кандидат от Христианско-демократического союза Армин Лашет, которого называют преемником канцлера Ангелы Меркель, поддержал ввод в эксплуатацию газопровода. По его словам, в ближайшие годы Германии нужен будет газ, при этом Украина не должна потерпеть убытки из-за газопровода.

Строительство газопровода «Северный поток — 2» завершилось 10 сентября. Перед началом прокачки газа необходимо провести пусконаладочные работы, а также сертифицировать магистраль. Поставки могут начаться уже 1 октября.