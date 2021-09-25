Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе Ан-26 под Чугуевом, которая произошла год назад. Об этом он написал в своем Twitter 25 сентября

«Год назад в результате падения самолета у Чугуева Украина потеряла 26 достойных сыновей. У них впереди была целая жизнь и не одна боевая победа. Невозможно унять боль от этой потери», — написал Зеленский.

25 сентября 2020 года в Харьковской области разбился военно-транспортный самолет Ан-26. Это произошло во время учебного полета на расстоянии двух километров от аэропорта. В самолете находились военные летчики и курсанты Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба. Всего на борту было 27 человек, 26 из них погибли.

По словам министра стратегических отраслей промышленности Олега Уруского, правительственная комиссия выявила ряд ошибок экипажа, которые привели к крушению.

Вскоре суд арестовал руководителя полетов военной части Александра Жука, который является подозреваемым по делу о крушении Ан-26. Также был арестован командир воинской части Вячеслав Глазунов.