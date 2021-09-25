Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков назвал процесс рассмотрения закона об олигархах «вольной деятельностью» коллег. Об этом он заявил в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера» 24 сентября

«Такая так называемая "процедура" применялась в первый раз в стенах Верховной Рады Украины. Это (была) комбинация 2 статей: 119 и 45 (Регламента) их части противоречат друг другу. Это была "вольная деятельность" коллег, которые запустили этот процесс», — сказал он.

Есть ли у олигархов сердце? © РИА Новости, Сергей Тышковец / Перейти в фотобанк

«И подтверждением моих слов является то, что и те, кто организовывал этот процесс, и те, кто докладывал по нему, не поддержали такую процедуру. Ни господин Стефанчук за нее не проголосовал, ни господин Вениславский. Потому что они все понимают, что рано или поздно надо отвечать», — добавил Разумков.

Спикер Рады также заявил, что уже успел подготовить сводную таблицу нарушений, допущенных при рассмотрении законопроекта.

В четверг депутаты приняли закон о создании реестра олигархов и о лишении их определенных прав. Между первым и вторым чтением депутаты внесли к нему 1,3 тысячи правок. Документ был рассмотрен по ускоренной процедуре.

Позже стало известно, что Верховная Рада может переголосовать законопроект, так как в нем учли одновременно три правки, которые противоречат друг другу.