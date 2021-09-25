Лидеры стран Четырехстороннего диалога по безопасности (QUAD) договорились о сотрудничестве в области кибербезопасности. Об этом в субботу, 25 сентября, сообщило издание «Коммерсант»

Холодная кибервойна: почему США хотят ударить по российским правительственным сайтам © U.S. Air Force / Maj. Christopher Vasquez

«Руководство (группы — ред.) будет регулярно встречаться… для координации работы, в том числе по принятию и внедрению общих киберстандартов, разработке безопасного программного обеспечения, набору рабочей силы и талантов, продвижению безопасной и надежной цифровой инфраструктуры», — говорится в пресс-релизе Белого дома.

Ранее США не единожды обвиняли Россию в кибератаках. В 2020 году власти Соединенных Штатов предъявили обвинения шести россиянам в связи с хакерскими атаками против компаний США, энергосистемы Украины и против участников президентских выборов 2017 года во Франции.

Вашингтон также подозревает их в сотрудничестве с Главным управлением Генштаба ВС России. Российские власти категорически отвергают выдвинутые Соединенными Штатами против российских спецслужб обвинения.