Страны-члены QUAD, а именно США, Австралия, Индия и Япония, создадут специальную группу, которая займется разработкой программного обеспечения и общих стандартов в этой сфере. Участники должны будут проводить регулярные встречи, однако точные сроки пока не приводятся.
«Руководство (группы — ред.) будет регулярно встречаться… для координации работы, в том числе по принятию и внедрению общих киберстандартов, разработке безопасного программного обеспечения, набору рабочей силы и талантов, продвижению безопасной и надежной цифровой инфраструктуры», — говорится в пресс-релизе Белого дома.
Ранее США не единожды обвиняли Россию в кибератаках. В 2020 году власти Соединенных Штатов предъявили обвинения шести россиянам в связи с хакерскими атаками против компаний США, энергосистемы Украины и против участников президентских выборов 2017 года во Франции.
Вашингтон также подозревает их в сотрудничестве с Главным управлением Генштаба ВС России. Российские власти категорически отвергают выдвинутые Соединенными Штатами против российских спецслужб обвинения.