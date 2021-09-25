По данным корреспондента издания, теперь кортеж главы государства передвигается с сиренами и мигалками на большой скорости. Кроме того, в нем было увеличено количество машин.

Кортеж президента был замечен на Обуховской трассе в Киевской области. Он двигался в сторону государственных дач около 21:00 в пятницу, 24 сентября.

Почему покушение на Сергея Шефира никогда не будет раскрыто. Наша версия
Почему покушение на Сергея Шефира никогда не будет раскрыто. Наша версия
Как сообщают источники издания, глава Нацполиции Игорь Клименко поручил с 25 сентября перевести личный состав криминальной полиции и следственных подразделений на усиленный режим работы «в связи с обострением криминогенной обстановки на территории государства связанной с совершением тяжких уголовных преступлений, в том числе с применением огнестрельного оружия, и которые вызвали в обществе большой резонанс, с целью проведения профилактических мероприятий для ее стабилизации».

Покушение на Шефира произошло около 10 часов утра в среду на автомобильной дороге, ведущей в Киев. Неизвестные выпустили в автомобиль, где находился первый помощник президента Украины, автоматную очередь. Три огнестрельных ранения получил его водитель и был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что обстрел автомобиля связан с политикой президента Владимира Зеленского по борьбе с олигархами. Кроме того он заявил, что дело необходимо квалифицировать, как намеренную попытку убийства ключевого члена команды главы государства.    