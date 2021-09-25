Кортеж президента Украины Владимира Зеленского усилили после покушения на его первого помощника Сергея Шефира. Об этом 24 сентября сообщила «Украинская правда»

По данным корреспондента издания, теперь кортеж главы государства передвигается с сиренами и мигалками на большой скорости. Кроме того, в нем было увеличено количество машин.

Кортеж президента был замечен на Обуховской трассе в Киевской области. Он двигался в сторону государственных дач около 21:00 в пятницу, 24 сентября.

Почему покушение на Сергея Шефира никогда не будет раскрыто. Наша версия Игорь Клименко поручил с 25 сентября перевести личный состав криминальной полиции и следственных подразделений на усиленный режим работы «в связи с обострением криминогенной обстановки на территории государства связанной с совершением тяжких уголовных преступлений, в том числе с применением огнестрельного оружия, и которые вызвали в обществе большой резонанс, с целью проведения профилактических мероприятий для ее стабилизации».

Покушение на Шефира произошло около 10 часов утра в среду на автомобильной дороге, ведущей в Киев. Неизвестные выпустили в автомобиль, где находился первый помощник президента Украины, автоматную очередь. Три огнестрельных ранения получил его водитель и был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что обстрел автомобиля связан с политикой президента Владимира Зеленского по борьбе с олигархами. Кроме того он заявил, что дело необходимо квалифицировать, как намеренную попытку убийства ключевого члена команды главы государства.