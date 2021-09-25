Украина рискует «не дожить» до следующего отопительного сезона из-за кризиса в сфере энергетики, считает депутат от «Слуги народа» Людмила Буймистер. Об этом она заявила в эфире телеканала «Наш» 24 сентября

В проблемах с энергетикой депутат обвинила непрофессиональное управление и менеджмент.

«Мы хотим популистски ограничивать тарифы, и сделали это, на газ и на электроэнергию, слава богу, хоть люди немного этот отопительный сезон, возможно, чуть легче переживут», — сказала Буймистер.

Дефекты «свободного рынка». Цены на газ подпрыгнули и ударили по Украине © РИА Новости, Александр Демьянчук / Перейти в фотобанк

«Как следствие этого всего, до следующего отопительного сезона мы просто не доживем», — заключила депутат.

По мнению директора энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентина Землянского, украинское правительство вряд ли пойдет на пересмотр тарифов на газ из-за подорожания топлива и будет компенсировать разницу в тарифах из бюджета.