Украина превратилась в токсичный актив для США, считает директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу «Первый казацкий» 24 сентября

По словам политолога, на данный момент США не интересна Украина — она даже «тактически опасна» и проблемная для Вашингтона, так как проблемы вокруг нее сегодня нерешаемы.

Эксперт также обратил внимание на то, что президент США Джо Байден не упомянул Украину в ходе своего выступления на Генассамблее ООН.

«Железный капут». Как США сваливают Украине ненужный военный хлам © commons.wikimedia.org, Israel Defense Forces

«Мы переходим в роль токсичного актива. Актива, который сбросить просто так нельзя, потому что это чревато еще большими потерями по репутации. Но и актива, который не полезен, опасен, который надо держать на дистанции, в изоляции», — сказал Бортник.

По мнению американо-российского политолога Николая Злобина, Украина сможет получить больше помощи от США, если начнет борьбу с коррупцией и экономические реформы. Однако «кормить» Украину Соединенные Штаты не будут.