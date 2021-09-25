Буккио позвонил Зеленскому и выразил сожаление по поводу покушения на первого помощника президента Сергея Шефира, а затем отметил принятие в Верховной Раде закона об олигархах.
«Председатель Венецианской комиссии обратился с просьбой предоставить комиссии проголосованный текст закона в редакции, подписанной главой государства, для рассмотрения и подготовки соответствующего заключения», — говорится в сообщении.
Собеседники также обсудили реализацию судебной реформы, в том числе порядок назначения и отбор судей в Конституционный суд Украины.
Ранее Верховная Рада направила законопроект об олигархах в Венецианскую комиссию, хотя председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия требовал этого не делать.
В четверг депутаты приняли закон о создании реестра олигархов и о лишении их определенных прав. Между первым и вторым чтением депутаты внесли к нему 1,3 тысячи правок. Документ был рассмотрен по ускоренной процедуре.
Олигархом в законе называется лицо, которое участвует в политической жизни, имеет значительное влияние на средства массовой информации, а также является конечным бенефициарным владельцем (контроллером) субъекта хозяйствования «естественных монополий». Стоимость активов олигарха превышает один миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января, — 2,270 млрд гривен (около 5,7 млрд рублей).