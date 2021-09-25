Председатель Венецианской комиссии (Европейской комиссии «За демократию и право») Джанни Буккио попросил у президента Украины Владимира Зеленского предоставить текст закона об олигархах, принятого Верховной Радой. Об этом 24 сентября сообщила пресс-служба Офиса президента

Буккио позвонил Зеленскому и выразил сожаление по поводу покушения на первого помощника президента Сергея Шефира, а затем отметил принятие в Верховной Раде закона об олигархах.

«Председатель Венецианской комиссии обратился с просьбой предоставить комиссии проголосованный текст закона в редакции, подписанной главой государства, для рассмотрения и подготовки соответствующего заключения», — говорится в сообщении.

Зеленский против Украины. Почему не могут принять закон об олигархах

Ранее Верховная Рада направила законопроект об олигархах в Венецианскую комиссию, хотя председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия требовал этого не делать.

В четверг депутаты приняли закон о создании реестра олигархов и о лишении их определенных прав. Между первым и вторым чтением депутаты внесли к нему 1,3 тысячи правок. Документ был рассмотрен по ускоренной процедуре.

Олигархом в законе называется лицо, которое участвует в политической жизни, имеет значительное влияние на средства массовой информации, а также является конечным бенефициарным владельцем (контроллером) субъекта хозяйствования «естественных монополий». Стоимость активов олигарха превышает один миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января, — 2,270 млрд гривен (около 5,7 млрд рублей).