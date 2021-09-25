По образованию Глушко военный, после учебы три года отслужил на космодроме Плесецк вплоть до 1995-го, спустя два года в жизни будущей звезды произошло еще одно важное изменение — он развелся с первой супругой военнослужащей Елене Переведенцевой.
Квартиру, которую Глушко, которую получил за службу, он оставил бывшей жене, а сам поехал искать счастья в Москву. В столице учился, параллельно работая охранником и администратором в салоне у стилиста Сергея Зверева.
По всей видимости, обратили внимание пользователи, совместный снимок Тарзана и Шуры был сделан именно в этот период, так как фото датировано 1999 годом, когда у Глушко еще не было романа с Королевой.
Одни поклонники заявили, что фото — не что иное, как доказательство непричастности Королевой к славе Тарзана, другие задумались над тем, какие отношения могли связывать тогда Тарзана с певцом Шурой, имеющим славу человека с нетрадиционной ориентацией.