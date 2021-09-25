В сети всплыло неоднозначное фото из 1990-х, на котором стриптизер Сергей Глушко (Тарзан) запечатлен вместе с певцом Шурой. Снимок вряд ли мог привлечь внимание пользователей, если не одно но: сделано оно было еще до брака с артисткой Наташей Королевой, написал 24 сентября Hyser

Елене Переведенцевой.

Квартиру, которую Глушко, которую получил за службу, он оставил бывшей жене, а сам поехал искать счастья в Москву. В столице учился, параллельно работая охранником и администратором в салоне у стилиста Сергея Зверева.

По всей видимости, обратили внимание пользователи, совместный снимок Тарзана и Шуры был сделан именно в этот период, так как фото датировано 1999 годом, когда у Глушко еще не было романа с Королевой.

Одни поклонники заявили, что фото — не что иное, как доказательство непричастности Королевой к славе Тарзана, другие задумались над тем, какие отношения могли связывать тогда Тарзана с певцом Шурой, имеющим славу человека с нетрадиционной ориентацией.