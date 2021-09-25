Системы массовой прослушки граждан, переданные западными спецслужбами Тбилиси, используются властями страны в политических целях и даже против западных дипломатов. Об этом в интервью Украина.ру рассказал грузинский политолог Арчил Сихарулидзе

Украина, Грузия и евроатлантический тупик © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк Михаила Саакашвили, говорит эксперт. С тех пор системы, предназначавшиеся для целей государственной безопасности, зачастую используются противозаконно.

«Некоторые представители министерства внутренних дел используют прослушку, чтобы собирать и использовать данные против своих недругов…Надо понимать, что в Грузии…всегда появляются слитые данные из личной жизни. Грузинское общество к этому уже привыкло», — рассказывает эксперт.

Сихарулидзе также прокомментировал ситуацию с прослушкой верховных иерархов грузинской церкви. По мнению эксперта, этот шаг властей был бессмысленным и наивным, так как Грузинская православная церковь всегда охотно сотрудничала с государством.

В заключение эксперт предположил, что европейские страны напомнят Тбилиси, для каких целей Грузии передавались системы прослушки в связи с тем, что жертвами слежки оказались и западные дипломаты.

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