В СМИ появилась информация о том, что у 74-летней украинской певицы Софии Ротару новый роман с молодым музыкантом из Индии. В частности, об этом 24 сентября написал Hyser

Анатолием Евдокименко и почти сразу вышла за него замуж.

Союз продержался почти 35 лет, до тех пор, пока супруг артистки не скончался от инсульта в возрасте 60 лет. Через несколько лет новостные ленты уже пестрели информацией о новых отношениях Ротару — уже с молодым гитаристом из своего коллектива. Речь шла о Василие Богатыревом, который на 20 лет младше Ротару и на тот момент состоял в браке.

Официальных подтверждений роман так и не получил, и сейчас певице начали приписывать еще один союз, на этот раз с юным гражданином Индии по имени Нихил Д'Суза. Этот 27-летний музыкант, пишут журналисты, приехал покорять «Крым Мьюзик Фест», где в жюри была Ротару.

«София Михайловна сразу выделила на конкурсе в Ялте парня из Индии. Все фестивальные дни он провел на "Вилла София", принадлежащей Ротару. Они часто уединялись, а в последний день София Михайловна даже попросила Нихила подыграть ей на гитаре на сцене»

Единственная проблема — это расстояния: она — на Украине, он — в Индии. Но Нихил обещал, что станет частым гостей у Софии в Ялте. Да и с ее деньгами устроить свидание в любом уголке мира — не проблема. И вообще, разлуки только укрепляют отношения!» — цитирует издание друга певицы, не называя при этом его имени.