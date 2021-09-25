Когда говорят, что президент Украины Владимир Зеленский боролся с олигархами и поэтому «заказали» его первого помощника Сергея Шефира, то это не совсем так, потому что Шефир на самом деле и был на связи с олигархами. Об этом рассказал экс-депутат Верховной Рады Олег Царев в интервью изданию Украина.ру

Олег Царев: кто он © Нина Зотина Михаил Подоляк заявил, что обстрел автомобиля связан с политикой Зеленского по борьбе с олигархами. Кроме того, он заявил, что дело необходимо квалифицировать как намеренную попытку убийства ключевого члена команды главы государства.

Эксперт пояснил, что связь Зеленского с Коломойским велась через Шефира, поэтому если в Офисе президента говорят о том, что это привет от олигархов, то пускай назовут фамилию.

«Все эти олигархи великолепно работают с Офисом президента, и у них полное взаимопонимание. Поэтому так огульно бросать «олигархи» бессмысленно — надо назвать фамилию, а фамилию они не назовут, потому что со всеми олигархами у них хорошие отношения», — уверен Царев.

Что касается версии «Зеленский заказал Шефира», то это тоже маловероятно. Так на Украине вопросы не решаются, добавил политик.

В любом случае сейчас каждый попытается повысить свой рейтинг, раскрутить выгодную ему версию, и бонусы получили все, кроме водителя автомобиля, заключил собеседник издания.

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