Покушение на Шефира произошло около 10 часов утра в среду на автомобильной дороге, ведущей в Киев. Три огнестрельных ранения получил его водитель и был госпитализирован в тяжелом состоянии. Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что обстрел автомобиля связан с политикой Зеленского по борьбе с олигархами. Кроме того, он заявил, что дело необходимо квалифицировать как намеренную попытку убийства ключевого члена команды главы государства.
Эксперт пояснил, что связь Зеленского с Коломойским велась через Шефира, поэтому если в Офисе президента говорят о том, что это привет от олигархов, то пускай назовут фамилию.
«Все эти олигархи великолепно работают с Офисом президента, и у них полное взаимопонимание. Поэтому так огульно бросать «олигархи» бессмысленно — надо назвать фамилию, а фамилию они не назовут, потому что со всеми олигархами у них хорошие отношения», — уверен Царев.
Что касается версии «Зеленский заказал Шефира», то это тоже маловероятно. Так на Украине вопросы не решаются, добавил политик.
В любом случае сейчас каждый попытается повысить свой рейтинг, раскрутить выгодную ему версию, и бонусы получили все, кроме водителя автомобиля, заключил собеседник издания.
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