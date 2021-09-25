Президент Украины Владимир Зеленский мог «испортить» инвестиционную привлекательность страны своим выступлением с трибуны ООН, рассказывая о покушении на его первого помощника Сергея Шефира. Такое мнение выразил 24 сентября политический аналитик Института евроатлантического сотрудничества Владимир Горбач в эфире «5 канала»

ФБР поможет Украине в расследовании покушения на Шефира — замглавы МВД © Википедия

В среду, 22 сентября, Зеленский начал выступление на сессии Генеральной ассамблеи ООН с детального рассказа о покушении на Шефира. Он назвал инцидент «ценой изменений в стране и ценой реформ».

Покушение на Шефира произошло около 10 часов утра в среду на автомобильной дороге, ведущей в Киев. Неизвестные выпустили в автомобиль, где находился первый помощник президента Украины, автоматную очередь. Три огнестрельных ранения получил его водитель и был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что обстрел автомобиля связан с политикой президента Владимира Зеленского по борьбе с олигархами. Кроме того он заявил, что дело необходимо квалифицировать, как намеренную попытку убийства ключевого члена команды главы государства.