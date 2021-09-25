«Это хорошая история, чтобы привлечь внимание, но это негативное внимание. То есть рассказывать потом внешним партнерам, инвесторам о том, что приходите в Украину, инвестируйте, после того, как он на весь мир рассказывает, что у нас происходят такие вещи — вряд ли это мотивирует бизнесменов рисковать своими деньгами, вкладывая их в Украину», — заявил эксперт.
В среду, 22 сентября, Зеленский начал выступление на сессии Генеральной ассамблеи ООН с детального рассказа о покушении на Шефира. Он назвал инцидент «ценой изменений в стране и ценой реформ».
Покушение на Шефира произошло около 10 часов утра в среду на автомобильной дороге, ведущей в Киев. Неизвестные выпустили в автомобиль, где находился первый помощник президента Украины, автоматную очередь. Три огнестрельных ранения получил его водитель и был госпитализирован в тяжелом состоянии.
Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что обстрел автомобиля связан с политикой президента Владимира Зеленского по борьбе с олигархами. Кроме того он заявил, что дело необходимо квалифицировать, как намеренную попытку убийства ключевого члена команды главы государства.