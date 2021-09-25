По мнению эксперта, сам закон не преследует заявленной цели — борьбы с олигархами, а является лишь инструментом для зачистки политического поля и контроля над несогласными бизнесменами.
«Закон может стать достаточно эффективным инструментом для зачистки политического поля. У тебя нормальные отношения с командой президента — ты можешь работать. Если ты эти отношения испортил и начал финансировать оппозицию — ну, по тебе СНБО плачет», — говорит эксперт.
Золотарев пояснил, что действенными инструментами деолигархизации послужили бы законы об антимонопольном комитете или налоге на выведенный капитал. Закон Зеленского же является инструментом формирования политической реальности, заключает собеседник издания.
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