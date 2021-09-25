Голосование по «закону об олигархах» показало весь силовой потенциал администрации президента. Владимир Зеленский показал, что полностью контролирует депутатский корпус, рассказал директор аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев в интервью Украина.ру

В партии Зеленского нашли выход из ситуации с голосованием закона об олигархах © РИА Новости, Михаил Палинчак / Перейти в фотобанк

«Закон может стать достаточно эффективным инструментом для зачистки политического поля. У тебя нормальные отношения с командой президента — ты можешь работать. Если ты эти отношения испортил и начал финансировать оппозицию — ну, по тебе СНБО плачет», — говорит эксперт.

Золотарев пояснил, что действенными инструментами деолигархизации послужили бы законы об антимонопольном комитете или налоге на выведенный капитал. Закон Зеленского же является инструментом формирования политической реальности, заключает собеседник издания.

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