Когда говорят, что за последние пять лет объем российско-китайской торговли вырос почти в два раза, его считают с 2015 года, то есть от самой низкой базы. Об этом рассказал ведущий научный сотрудник Центра изучения и прогнозирования российско-китайских отношений Института Дальнего Востока РАН Андрей Виноградов в интервью изданию Украина.ру

Андрей Виноградов: кто он © Андрей Виноградов/ia-centr.ru

«Это очевидное лукавство. Если считать с 2014 года, а не с 2015-го, то рост будет существенно меньше. Можете посчитать сами», — пояснил Виноградов.

В дальнейшем объем российско-китайской торговли, разумеется, будет увеличиваться. Вопрос в другом: за счет чего, отметил специалист.

«Увеличения поставок энергоносителей и продовольствия? А также леса, минерального сырья и т. п.? И закупки в Китае продукции машиностроения и технологических товаров? И к чему это приведет? Нам это нужно? Понятно, что у бенефициаров существующей модели все в порядке, но не у страны в целом», — подчеркнул китаевед.

Чтобы противостоять Китаю в странах Центральной Азии, России нужно иметь, что им предложить помимо обеспечения безопасности и военного сотрудничества, а для этого нужно менять модель экономического развития страны, стимулировать собственное производство, в том числе реальное развитие малого и среднего бизнеса, заключил собеседник издания.

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