При этом эти люди не упоминают о том, что именно в 2015 году объем двусторонней торговли упал на треть — с 90 с лишним млрд до 63 млрд — по причине девальвации рубля в декабре 2014 года, уточнил эксперт.
«Это очевидное лукавство. Если считать с 2014 года, а не с 2015-го, то рост будет существенно меньше. Можете посчитать сами», — пояснил Виноградов.
В дальнейшем объем российско-китайской торговли, разумеется, будет увеличиваться. Вопрос в другом: за счет чего, отметил специалист.
«Увеличения поставок энергоносителей и продовольствия? А также леса, минерального сырья и т. п.? И закупки в Китае продукции машиностроения и технологических товаров? И к чему это приведет? Нам это нужно? Понятно, что у бенефициаров существующей модели все в порядке, но не у страны в целом», — подчеркнул китаевед.
Чтобы противостоять Китаю в странах Центральной Азии, России нужно иметь, что им предложить помимо обеспечения безопасности и военного сотрудничества, а для этого нужно менять модель экономического развития страны, стимулировать собственное производство, в том числе реальное развитие малого и среднего бизнеса, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.