«Не было перепалки… Я сказал — вы можете себе представить, что сейчас ведет наш день рождения целый президент. Что возможно он станет президентом. И Владимир Зеленский сказал — почему возможно? Станет. И я ответил — ну, давайте, попробуйте. Зеленский тогда с Кошевым находился. Я и говорю, — а этот товарищ "без прически", который пытается всегда подражать Кличко и выставлять его в неадекватном состоянии, если Владимир Зеленский станет президентом, может предположить, кто будет следующим кандидатом в мэры», — рассказал Кличко.
Он отметил, что тогда просто пошутил. И не знает точно, восприняли ли Зеленский и Кошевой его слова, как шутку, но это не имеет никакого для него значения.
При этом Кличко отметил, что юмор «95 Квартала» тоже не воспринимает, как шутки, поскольку уверен, что юмористический проект Зеленского тогда занимался дискредитацией Кличко.