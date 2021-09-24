Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, как пошутил и был не понят Владимиром Зеленским в 2019 году перед президентской кампанией, когда комик со своим другом Евгением Кошевым вел день рождения президента киевского «Динамо» Игоря Суркиса. Об этом 23 сентября он рассказал в интервью украинской журналисте Соне Кошкиной в YouTube

Кличко рассказал, как пытался взять анализы у Порошенко и Зеленского © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Он отметил, что тогда просто пошутил. И не знает точно, восприняли ли Зеленский и Кошевой его слова, как шутку, но это не имеет никакого для него значения.

При этом Кличко отметил, что юмор «95 Квартала» тоже не воспринимает, как шутки, поскольку уверен, что юмористический проект Зеленского тогда занимался дискредитацией Кличко.